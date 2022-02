Amici 21 anticipazioni | assegnata maglia del serale | i “no” di Rudy Zerbi

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ledella puntata di21 che andrà in onda il 20 febbraio saràuna solaper il. Inoltre,sarà ancora protagonista con un siparietto con la Pettinelli ed i “no” che faranno discutere. Domenica 20 febbraio andrà in onda la puntata diregistrata il giorno precedente: secondo L'articolo proviene da Inews24.it.

21,e spoiler: la puntata del 20 febbraio 2022 Ospiti della nuova puntata di21 saranno Elodie , che avrà il compito di giudicare la gara delle cover, ma anche il maestro ...Grazie addel 20 febbraio 2022 scopriamo che anche per il ballo ci sono state gare. A giudicarle Garrison, Francesca Bernabini, Froz e Caterina Arzenton. Per volere della maestra ...Le anticipazioni della puntata di Amici 21 che andrà in onda il 20 febbraio sarà assegnata una sola maglia per il serale. Inoltre, Rudy Zerbi sarà ancora protagonista con un siparietto con la ...Oggi la registrazione della 20° puntata che vedremo domenica 20 febbraio su Canale 5. Anticipazioni Amici 2021 : COSA VEDREMO DOMENICA NELLA 20° PUNTATA- Eccoci oggi per le anticipazioni di Amici 2021 ...