Alcaraz meglio di Nadal: trionfa a Rio ed entra nella top 20 a 18 anni e 9 mesi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Con una prestazione al limite della perfezione lo spagnolo Carlos Alcaraz conquista il titolo Atp 500 di Rio de Janeiro superando in finale l'argentino Diego Schwartzman per 6 - 4 6 - 2 in appena 86 ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Con una prestazione al limite della perfezione lo spagnolo Carlosconquista il titolo Atp 500 di Rio de Janeiro superando in finale l'argentino Diego Schwartzman per 6 - 4 6 - 2 in appena 86 ...

Advertising

simshine95 : Tra. #Alcaraz e #Sinner c'è la stessa differenza di qualità che c'era tra #Nadal e #Ferrer. Quello che uno sa fare… - Gazzetta_it : Alcaraz meglio di Nadal: trionfa a Rio ed entra nella top 20 a 18 anni e 9 mesi #tennis - UrbimanoOrbi : @AdrianoPanatta Alcaraz sta 'travolgendo' tutto il tennis italiano. Ferrero ha tirato fuori il meglio di Charlie(Carlos) - puccy0511 : @paolocord Ma non è che Alcaraz in prospettiva è meglio di sinner e berrettini. Sembra lui l'erede di djokovic - schtennis : @lorenzofares Mi sto facendo l'idea che anche Alcaraz giochi meglio sul cemento. Lo vedremo spesso arrivare in fond… -