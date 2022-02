Una rete di protezione in tutta Italia: a Palermo un altro corso per gli operatori antiviolenza (Di sabato 19 febbraio 2022) Un corso per gli operatori antiviolenza riservato ai volontari della protezione Civile: questo l’ennesimo incontro che si terrà nella città di Palermo, il 19 e il 20 febbraio, presso L’Hub Fiera del Mediterraneo. “I corsi antiviolenza del Laboratorio Una Donna stanno ormai prendendo piede in tutta Italia: partiti dalla zona del litorale romano, si sono tenuti sia al Nord, che al Sud e si sta ampliando il numero delle località che li ospiterà”. A parlare è Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna. “L’operatore antiviolenza – spiega Tirrito – è una figura molto importante nel contrasto alla violenza sulle donne: è colui che riesce ad intuire la situazione, che si mette a disposizione, che fa un primo ascolto per poi ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 19 febbraio 2022) Unper gliriservato ai volontari dellaCivile: questo l’ennesimo incontro che si terrà nella città di, il 19 e il 20 febbraio, presso L’Hub Fiera del Mediterraneo. “I corsidel Laboratorio Una Donna stanno ormai prendendo piede in: partiti dalla zona del litorale romano, si sono tenuti sia al Nord, che al Sud e si sta ampliando il numero delle località che li ospiterà”. A parlare è Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna. “L’operatore– spiega Tirrito – è una figura molto importante nel contrasto alla violenza sulle donne: è colui che riesce ad intuire la situazione, che si mette a disposizione, che fa un primo ascolto per poi ...

