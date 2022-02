Ultime Notizie Roma del 19-02-2022 ore 16 | 10

(Di sabato 19 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno le tensioni al confine ucraino restano altissime secondo il pentagono più del 40% delle forze russe ammazzato i confini sono ora in una posizione di attacco gli Stati Uniti stimano che il numero di perossidi spiegate nel Ucraina settentrionale orientale meridionale sia superiore a 150 mila unità da mercoledì o servono i movimenti delle truppe russe verso il confine di 40 50% in posizione attacco si sono schierati in punti di raccolta tappi ci ha detto ad alcuni giornalisti funzionario del dipartimento della Difesa statunitense che ha chiesto la nominato siamo schiantate Rachi FC sarà una risposta rapida si è unita ribadito la vice presidente degli Stati Uniti kamala Harris che anticipato costi economici significativi e senza precedenti per Mosca covid via libera della commissione ...

