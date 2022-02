Ucraina: sale la tensione, Draghi prepara il viaggio a Mosca (Di sabato 19 febbraio 2022) Sulla crisi Ucraina crescono le attese dei leader politici occidentali in vista del viaggio in Russia del premier italiano, Mario Draghi, la prossima settimana. Oggi 19 febbraio si svolge a Monaco di Baviera la conferenza internazionale sulla sicurezza: per la prima volta in vent’anni la Russia sarà assente. Vladimir Putin incontrerà invece il dittatore bielorusso Aleksander Lukashenka. I due Paesi stanno conducendo esercitazioni militari al confine ucraino e, anche plasticamente, sembrano voler mostrare all’Europa che il pericolo di guerra esiste. Dal canto suo il presidente Usa, Joe Biden, ha dichiarato di essere “convinto” che “Putin ha già stabilito” di attaccare l’Ucraina nei prossimi giorni. Gli Usa: “Forze russe pronte all’attacco” Secondo il Pentagono (il Dipartimento della Difesa degli Usa), oltre il 40% delle ... Leggi su velvetmag (Di sabato 19 febbraio 2022) Sulla crisicrescono le attese dei leader politici occidentali in vista delin Russia del premier italiano, Mario, la prossima settimana. Oggi 19 febbraio si svolge a Monaco di Baviera la conferenza internazionale sulla sicurezza: per la prima volta in vent’anni la Russia sarà assente. Vladimir Putin incontrerà invece il dittatore bielorusso Aleksander Lukashenka. I due Paesi stanno conducendo esercitazioni militari al confine ucraino e, anche plasticamente, sembrano voler mostrare all’Europa che il pericolo di guerra esiste. Dal canto suo il presidente Usa, Joe Biden, ha dichiarato di essere “convinto” che “Putin ha già stabilito” di attaccare l’nei prossimi giorni. Gli Usa: “Forze russe pronte all’attacco” Secondo il Pentagono (il Dipartimento della Difesa degli Usa), oltre il 40% delle ...

