Ucraina-Russa | “in Donbass centinaia di violazioni cessate il fuoco”

(Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un “aumento importante” delledelilnelrispetto ai giorni passati. Nella tarda serata di ieri l’Osce ha segnalato di aver registratodi casi il giorno precedente nella regione in cui si trovano Donetsk e Luhansk. Qui sono state segnalate 648, comprese 519 esplosioni. Nella zona di Donetsk 222, con 135 esplosioni. L’Osce ha ribadito la “necessità” di astenersi dall’uso della forza e di attenuare una situazione “già tesa”. “La retorica sempre più ostile e incendiaria che abbiamo sentito di recente mina gli sforzi per promuovere pace, stabilità e sicurezza e aumenta il rischio di nuovi scontri ed escalation. Deve finire”, chiede l’organizzazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden: invasione russa a breve | Mosca: senza garanzie saremo costretti a reagire | E l'Italia prova a med… - rtl1025 : ?? Una potente esplosione è stata segnalata nel centro di #Donetsk. Lo riferisce il corrispondente della russa RIA Novosti #Ucraina - martaottaviani : Tv #rossija1 mostra civili in fuga in #Donbass dopo gli attacchi dell’Ucraina. I russi sono bombardati di fake news… - GramsciAG : @Ascensione_xxy9 @LuigiBosso96 @luca_biasi @jacopo_iacoboni Allora mi devi spiegare il perché del fallimento della… - CirianiCarlo : RT @siamozeta: ???????????? Crisi #Ucraina: secondo quanto riporta @ForeignPolicy, l’intelligence americana avrebbe info sui piani post-invasione… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Russa

Alla Nato chiede armi e rifornimenti in caso di invasione, che considera sicura, ma soprattutto "di interdire all'aviazionei cieli dell'con una no fly zone". Scherbina sa che ...... Biden: "Russia attaccherà nei prossimi giorni" I leader separatisti nell'est dell', intanto,... Alloggi sono stati preparati nella regione meridionaledi Rostov. Stamani da Donetsk i ...Gli Usa hanno ragione di credere che la Russia “intende attaccare” l’Ucraina nei prossimi giorni, o nelle prossime settimane. “Sono convinto che Vladimir Putin ha preso la decisione di invadere”, ha ...Abbiamo ragione di crederlo”. La Russia, ha spiegato con tono drammatico citando l'intelligence Usa, "sta cercando di provocare" l'Ucraina e di creare "false giustificazioni" per una guerra ma in caso ...