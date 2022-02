Advertising

anteprima24 : ** #Stoccaggio illecito di #Rifiuti, denunciato #Responsabile di impresa edile ** - ABosurgi : RT @mattinodipadova: Maxi operazione della Guardia di finanza: a Montagnana trovato un centro di stoccaggio per il materiale necessario a c… - mattinodipadova : Maxi operazione della Guardia di finanza: a Montagnana trovato un centro di stoccaggio per il materiale necessario… - Ravenna24ore : Sequestrata un’area di stoccaggio con rifiuti potenzialmente tossici, tre denunciati per traffico illecito -

Ultime Notizie dalla rete : Stoccaggio illecito

AvellinoToday

...nella Provincia di Modena - indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffico... individuazione dei fornitori, individuazione dei luoghi didello stupefacente; - il ...L'attività di indagine, iniziata un anno fa dai militari di Ravenna, ha portato alla luce una complessa attività organizzata nel trafficodi rifiuti messa in piedi da tre ditte del ravennate,...Nell’ambito di un’attività di indagine svolta in coordinamento con l’Ufficio Europeo per la lotta Antifrode della Commissione Europea (OLAF), i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, in collabo ...PADOVA - Maxi sequestro della Finanza. Nell’ambito di un’attività di indagine svolta in coordinamento con l’Ufficio Europeo per la lotta Antifrode della Commissione ...