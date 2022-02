Somalia: dieci morti in attentato suicida a Beledweyne (Di sabato 19 febbraio 2022) dieci persone, tra cui amministratori locali, sono rimaste uccise in un'esplosione avvenuta in una città del centro della Somalia e probabilmente causata da un attentato suicida. Lo hanno segnalato la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022)persone, tra cui amministratori locali, sono rimaste uccise in un'esplosione avvenuta in una città del centro dellae probabilmente causata da un. Lo hanno segnalato la ...

Advertising

serenel14278447 : Somalia: dieci morti in attentato suicida a Beledweyne - iconanews : Somalia: dieci morti in attentato suicida a Beledweyne - sg_post : RT @Geopoliticainfo: ????Gli islamisti di #alShabaab hanno sferrato la notte scorsa in #Somalia due attacchi simultanei contro stazioni di po… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Gli islamisti di #alShabaab hanno sferrato la notte scorsa in #Somalia due attacchi simultanei contro stazioni di po… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????Gli islamisti di #alShabaab hanno sferrato la notte scorsa in #Somalia due attacchi simultanei contro stazioni di po… -

Ultime Notizie dalla rete : Somalia dieci Somalia: dieci morti in attentato suicida a Beledweyne Dieci persone, tra cui amministratori locali, sono rimaste uccise in un'esplosione avvenuta in una città del centro della Somalia e probabilmente causata da un attentato suicida. Lo hanno segnalato la ...

Somalia, blitz simultanei di al - Shabaab, due ragazze uccise Gli islamisti di al - Shabaab hanno sferrato in Somalia due attacchi simultanei contro stazioni di polizia nei dintorni della capitale Mogadiscio, uccidendo due ragazze e ferendo oltre dieci persone: lo hanno riferito funzionari della sicurezza. ...

Somalia: dieci morti in attentato suicida a Beledweyne - Ultima Ora Agenzia ANSA Somalia: dieci morti in attentato suicida a Beledweyne (ANSA) - MOGADISCIO, 19 FEB - Dieci persone, tra cui amministratori locali, sono rimaste uccise in un'esplosione avvenuta in una città del centro della Somalia e probabilmente causata da un attentato ...

Somalia, blitz simultanei di al-Shabaab, due ragazze uccise Gli islamisti di al-Shabaab hanno sferrato in Somalia due attacchi simultanei contro stazioni di polizia nei dintorni della capitale Mogadiscio, uccidendo due ragazze e ferendo oltre dieci persone: lo ...

persone, tra cui amministratori locali, sono rimaste uccise in un'esplosione avvenuta in una città del centro dellae probabilmente causata da un attentato suicida. Lo hanno segnalato la ...Gli islamisti di al - Shabaab hanno sferrato indue attacchi simultanei contro stazioni di polizia nei dintorni della capitale Mogadiscio, uccidendo due ragazze e ferendo oltrepersone: lo hanno riferito funzionari della sicurezza. ...(ANSA) - MOGADISCIO, 19 FEB - Dieci persone, tra cui amministratori locali, sono rimaste uccise in un'esplosione avvenuta in una città del centro della Somalia e probabilmente causata da un attentato ...Gli islamisti di al-Shabaab hanno sferrato in Somalia due attacchi simultanei contro stazioni di polizia nei dintorni della capitale Mogadiscio, uccidendo due ragazze e ferendo oltre dieci persone: lo ...