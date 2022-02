Si teme uno sversamento in mare dal traghetto a fuoco al largo di Corfù

(Di sabato 19 febbraio 2022) I tecnici della Guardia costiera sono al lavoro per evitare che 800 metri cubi di carburanti e 23 tonnellate di merci pericolose finiscano in. Si cercano 12 dispersi

I tecnici della Guardia costiera sono al lavoro per evitare che 800 metri cubi di carburanti e 23 tonnellate di merci pericolose finiscano in mare. Si cercano 12 dispersi da Igoumenitsa diretto a Brindisi è circondato dai rimorchiatori ma resta alla deriva e si teme che sorvolando la zona del naufragio con un velivolo Atr, ha notato uno sversamento in mare.