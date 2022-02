Serracchiani | stringere bulloni maggioranza | bene richiamo Draghi

Advertising

ilmessaggeroit : .@serracchiani: «Stringere i bulloni della maggioranza. Opportuno il richiamo di Draghi» - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Serracchiani: «Stringere i bulloni della maggioranza. Opportuno il richiamo di Draghi» - ilmessaggeroit : Serracchiani: «Stringere i bulloni della maggioranza. Opportuno il richiamo di Draghi» -

Ultime Notizie dalla rete : Serracchiani stringere

ilmessaggero.it

Per cui è giusto dare peso a ciò che è accaduto ei bulloni della maggioranza, ma non credo si ripeterà". Lo afferma la capogruppo del Pd alla Camera Deborain una intervista ...Onorevole, si aspettava lo strappo di alcuni partiti sul Milleproroghe? 'In realtà ritengo che il ... Per cui è giusto dare peso a ciò che è accaduto ei bulloni della maggioranza, ...Per cui è giusto dare peso a ciò che è accaduto e stringere i bulloni della maggioranza, ma non credo si ripeterà". Lo afferma la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani in una ...Anche il Pd però sull'ex Ilva ha assunto una posizione particolare. Come mai? «Da tempo era noto che le forze politiche avessero espresso la volontà di rivedere la decisione precedente. Emendamenti ...