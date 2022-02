Serie B, importanti vittorie esterne per Ternana e Pisa: i risultati (Di sabato 19 febbraio 2022) Tanti gol in questo pomeriggio di sabato dedicato alla Serie B. risultati molto importanti scaturiti dallo spezzone del penultimo giorno della settimana andato in scena alle ore 14:00. Bene la Ternana che supera il Parma al Tardini, mentre il Pisa ritrova la vittoria sul campo del Monza e si rilancia in classifica. Vincono agevolmente Ascoli e Reggina, mentre Vicenza e Spal si spartiscono la posta in palio dopo una gara vibrante. Ecco cosa è successo nei campi della cadetteria. Serie B: tutti i risultati Un primo tempo elettrizzante quello del Tardini di Parma con i padroni di casa che vanno sotto di due gol grazie alle reti ternane firmate da Donnarumma (che nell’azione del vantaggio si fa male) e Partipilo. La classe e l’orgoglio dei crociati escono fuori e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Tanti gol in questo pomeriggio di sabato dedicato allaB.moltoscaturiti dallo spezzone del penultimo giorno della settimana andato in scena alle ore 14:00. Bene lache supera il Parma al Tardini, mentre ilritrova la vittoria sul campo del Monza e si rilancia in classifica. Vincono agevolmente Ascoli e Reggina, mentre Vicenza e Spal si spartiscono la posta in palio dopo una gara vibrante. Ecco cosa è successo nei campi della cadetteria.B: tutti iUn primo tempo elettrizzante quello del Tardini di Parma con i padroni di casa che vanno sotto di due gol grazie alle reti ternane firmate da Donnarumma (che nell’azione del vantaggio si fa male) e Partipilo. La classe e l’orgoglio dei crociati escono fuori e ...

