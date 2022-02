Rissa tra due ragazzi, ma la polizia ammanetta solo quello di colore. Video choc negli Usa (Di sabato 19 febbraio 2022) La polizia del New Jersey ha aperto un’indagine interna dopo la diffusione di un Video, diventato virale sulle tv americane, che mostra due agenti che interrompono una Rissa tra due adolescenti, un nero... Leggi su feedpress.me (Di sabato 19 febbraio 2022) Ladel New Jersey ha aperto un’indagine interna dopo la diffusione di un, diventato virale sulle tv americane, che mostra due agenti che interrompono unatra due adolescenti, un nero...

Advertising

sportface2016 : Rissa #PortoSporting: tra calcioni e un proiettile, #Pepe rischia due anni di squalifica - miriamartemisya : RT @boni_castellane: Fun fact: Mughini non perde occasione per dire 'ai miei tempi l'avrei aspettato sotto casa', 'risolverei la cosa a tu… - infoitcultura : Luca Onestini, occhio nero per difendere la fidanzata nella rissa tra tifosi - ginko600 : RT @ElioLannutti: La tensione crescente tra Draghi e la sua maggioranza si deve anche allo strapotere dei suoi “bravi”, capeggiati da Garof… - Destradipopolo : RISSA CONTINUA TRA #SOVRANISTI IN #FRANCIA: IL RAZZISTA ZEMMOUR SCIPPA A MARINE LE PEN QUATTRO EURODEPUTATI E UN SE… -