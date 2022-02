Reddito di cittadinanza, i dati Inps: manteniamo da 3 anni un esercito di «teoricamente occupabili» (Di sabato 19 febbraio 2022) Lo Stato italiano mantiene da questi tre anni un esercito di “teoricamente occupabili”, che però in molti casi non hanno mai lavorato. È uno degli aspetti che emerge dal report dell’Inps sull’applicazione del Reddito di cittadinanza dall’aprile del 2019, data di entrata in vigore, fino allo scorso dicembre. Complessivamente le casse pubbliche hanno erogato quasi 20 miliardi a oltre 2 milioni di nuclei familiari, per un totale di 4,65 milioni di persone. Un esercito di “teoricamente occupabili” col Reddito di cittadinanza Il 60% dei percettori di Reddito di cittadinanza lo riceve da più di 18 mesi. Il 70% di coloro che hanno iniziato a riscuoterlo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022) Lo Stato italiano mantiene da questi treundi “”, che però in molti casi non hanno mai lavorato. È uno degli aspetti che emerge dal report dell’sull’applicazione deldidall’aprile del 2019, data di entrata in vigore, fino allo scorso dicembre. Complessivamente le casse pubbliche hanno erogato quasi 20 miliardi a oltre 2 milioni di nuclei familiari, per un totale di 4,65 milioni di persone. Undi “” coldiIl 60% dei percettori didilo riceve da più di 18 mesi. Il 70% di coloro che hanno iniziato a riscuoterlo ...

Advertising

CarloCalenda : Non si può sostenere la democrazia partecipativa se la gente non ha idea delle responsabilità e dei doveri che comp… - borghi_claudio : @biancavschiller @valechindamo Non è l'India... E' peggio. E' grillandia. Tutti kasta e viva il reddito di cittadinanza. - matteosalvinimi : Spacciavano, anche davanti alle scuole, e per arrotondare incassavano il reddito di cittadinanza. Grazie ai Carabin… - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Reddito di cittadinanza, i dati Inps: manteniamo da 3 anni un esercito di «teoricamente occupabili» - giuaddo99 : RT @SecolodItalia1: Reddito di cittadinanza, i dati Inps: manteniamo da 3 anni un esercito di «teoricamente occupabili» -