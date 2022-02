Perugia, si indaga sulla morte del biologo no vax Franco Trinca: accusato di omicidio colposo il medico di base che firmò l’esenzione (Di sabato 19 febbraio 2022) La Procura di Perugia indaga sulla morte, avvenuta il 4 febbraio scorso all’ospedale di Città di Castello, del biologo no vax Franco Trinca, deceduto in seguito alle complicazioni di una polmonite bilaterale da Covid. Trinca era tra i coordinatori del Movimento “Uniti per la libera scelta” composto da varie associazioni contrarie al vaccino. Come riporta il Corriere dell’Umbria, il suo medico di base risulta indagato per omicidio colposo per avergli concesso l’esenzione dal farmaco: lui si dice “pronto a spiegare ai magistrati” di aver “agito correttamente”. “Io ho rilasciato al dottor Trinca un’esenzione in scienza e coscienza e lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) La Procura di, avvenuta il 4 febbraio scorso all’ospedale di Città di Castello, delno vax, deceduto in seguito alle complicazioni di una polmonite bilaterale da Covid.era tra i coordinatori del Movimento “Uniti per la libera scelta” composto da varie associazioni contrarie al vaccino. Come riporta il Corriere dell’Umbria, il suodirisultato perper avergli concessodal farmaco: lui si dice “pronto a spiegare ai magistrati” di aver “agito correttamente”. “Io ho rilasciato al dottorun’esenzione in scienza e coscienza e lo ...

Pax_Tibi_ : Morte biologo No Vax Franco Trinca, ora indaga la procura di Perugia per omicidio - Spenk78 : RT @marcell16895275: Morte del biologo No Vax #FrancoTrinca, indaga la Procura di Perugia Un grande abbraccio Franco sei ancora tra noi! ht… - Fenice51585874 : @FProibito @FmMosca @albiuno Scommetto che qui non ci sarà una procura che indaga per capire come mai un trivaccina… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Franco Trinca, si indaga sulla morte del biologo no vax: (Adnkronos) - Faro della procura di Perugia sull'esenzione dal v… - VELOSPORT1960 : (Adnkronos) - Faro della procura di Perugia sull'esenzione dal vaccino -