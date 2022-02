Nintendo Switch Online | Majora’s Mask sarà disponibile dal 25 febbraio

Leggi su tuttotek

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tutti i fan della saga di Zelda hanno avuto a che fare con il tenebroso capitoloche torna suil 25Ne avevamo già parlato qualche giorno fa, assieme all’annuncio relativo al mitico Banjo – Kazooie, ma adesso abbiamo finalmente una data ufficiale. The Legend of Zelda:(originariamente pubblicato nel 2000)suil prossimo 25! Indossando lasuConsiderato un capitolo più cupo e tenebroso rispetto ai precedenti questo è anche il primo gioco della serie in cui Shigeru Miyamoto ...