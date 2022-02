Modica, il ponte di Via Occhipinti va messo in sicurezza (Di sabato 19 febbraio 2022) Modica – La messa in sicurezza del “ponte di via Occhipinti – vico Gennaro” è una priorità, infatti, l’infrastruttura che è quotidianamente trafficata da veicoli e pedoni, svolgendo anche la funzione di parcheggio permanente per decine di automobili, versa in una situazione di forte precarietà e degrado, più volte denunciata dai cittadini residenti e non, nonché da rappresentati delle istituzioni. Il Movimento 5 Stelle di Modica, tenendo presente che la sicurezza è uno dei parametri da tenere sempre presente in qualsiasi ambito e a maggior ragione quando si tratta di strutture pubbliche frequentate quotidianamente per qualsiasi motivo, nei giorni scorsi, tramite il suo portavoce, il Consigliere Comunale, Marcello Medica, ha presentato una mozione volta ad impegnare il Sindaco e la ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 19 febbraio 2022)– La messa indel “di via– vico Gennaro” è una priorità, infatti, l’infrastruttura che è quotidianamente trafficata da veicoli e pedoni, svolgendo anche la funzione di parcheggio permanente per decine di automobili, versa in una situazione di forte precarietà e degrado, più volte denunciata dai cittadini residenti e non, nonché da rappresentati delle istituzioni. Il Movimento 5 Stelle di, tenendo presente che laè uno dei parametri da tenere sempre presente in qualsiasi ambito e a maggior ragione quando si tratta di strutture pubbliche frequentate quotidianamente per qualsiasi motivo, nei giorni scorsi, tramite il suo portavoce, il Consigliere Comunale, Marcello Medica, ha presentato una mozione volta ad impegnare il Sindaco e la ...

