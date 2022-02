LIVE Vuelta a Andalucia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 20 all’arrivo, se la giocano i primi 15 (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Ci prova ancora Simon Yates! Vuole fare tutto da solo l’uomo del Team BikeExchange, mentre dietro si stacca Mikel Landa! 16.02 Ora anche Simon Yates si porta sui tre con un allungo, seguito da Cristian Rodriguez. 16.01 Riesce ad allungare Damiano Caruso! Si porta dietro Alexey Lutsenko (Astana) e Ben O’Connor (AG2R Citroen). 15.59 Oramai il gruppo Covi ha alzato definitivamente bandiera bianca. 20 chilometri all’arrivo. 15.56 Prova l’allungo Damiano Caruso, ma un uomo dell’Astana gli si mette immediatamente alle calcagna. 15.55 Il tratto in discesa terminerà attorno ai 15 chilometri dall’arrivo. 15.52 Discesa non troppo ripida per Miguel Angel Lopez, Alexey Lutsenko, Harold Tejada (Astana), Ivan Ramiro Sosa (Movistar), Jhonatan Narvaez, Carlos Rodriguez ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 Ci prova ancora Simon Yates! Vuole fare tutto da solo l’uomo del Team BikeExchange, mentre dietro si stacca Mikel Landa! 16.02 Ora anche Simon Yates si porta sui tre con un allungo, seguito da Cristian Rodriguez. 16.01 Riesce ad allungare Damiano Caruso! Si porta dietro Alexey Lutsenko (Astana) e Ben O’Connor (AG2R Citroen). 15.59 Oramai il gruppo Covi ha alzato definitivamente bandiera bianca. 20 chilometri. 15.56 Prova l’allungo Damiano Caruso, ma un uomo dell’Astana gli si mette immediatamente alle calcagna. 15.55 Il tratto in discesa terminerà attorno ai 15 chilometri d. 15.52 Discesa non troppo ripida per Miguel Angel Lopez, Alexey Lutsenko, Harold Tejada (Astana), Ivan Ramiro Sosa (Movistar), Jhonatan Narvaez, Carlos Rodriguez ...

