LIVE – Pechino 2022, 50 km sci di fondo: aggiornamento in DIRETTA (Di sabato 19 febbraio 2022) La DIRETTA testuale della 50 km di sci di fondo ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Appuntamento alle ore 7 italiane (ore 14 locali) con la penultima gara dello sci di fondo. L’Italia schiererà Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL PROGRAMMA COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNA LA DIRETTA 06:30 – Di seguito il report completo. 06:25 – A causa delle forti raffiche di vento, la giuria di gara ha deciso di posticipare la partenza dalle 07:00 alle 08:00 ora italiana e di accorciare la prova da 50 a 30 km. 06:20 – Buongiorno amiche ed amici di Sportface.it e benvenuti alla DIRETTA tesutale della 50 km a tecnica libera maschile di sci di ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Latestuale della 50 km di sci diai Giochi Olimpici invernali di. Appuntamento alle ore 7 italiane (ore 14 locali) con la penultima gara dello sci di. L’Italia schiererà Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL PROGRAMMA COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNA LA06:30 – Di seguito il report completo. 06:25 – A causa delle forti raffiche di vento, la giuria di gara ha deciso di posticipare la partenza dalle 07:00 alle 08:00 ora italiana e di accorciare la prova da 50 a 30 km. 06:20 – Buongiorno amiche ed amici di Sportface.it e benvenuti allatesutale della 50 km a tecnica libera maschile di sci di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Pattinaggio artistico programma libero coppie Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Pattinaggio… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 19 febbraio in DIRETTA: Team Event spostato alle 5.00 per il vento - #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 bob a quattro maschile prima e seconda manche (DIRETTA) - #Pechino #quattro #maschile #prima - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 19 febbraio in DIRETTA: Team Event spostato alle 4.00 per il vento - #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 19 febbraio in DIRETTA: Team Event cancellato recupero domani? - #Olimpiadi #Pechino… -