Il Cantante Mascherato | Seconda Puntata | Svelate Due Nuove Maschere!

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il: tutte le maschere in gara si sono nuovamente esibite sul palco di fronte ai giudici mentre tutti hanno cercato di indovinare le misteriose identità che si nascondono sotto ai costumi. Non sono mancati dei duetti molto speciali, degli ospiti e delle rivelazioni molto importanti sui personaggi e sulle maschere. Nel corso dellaben due maschere sono state eliminate e sono anche statele loro identità. Vediamo chi si nascondeva sotto e tutto quello che è successo in questo secondo appuntamento con Il. Il, 2^: sotto l’aquila c’è Alba Parietti! Il...

...battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominato gli ascolti tv in prime time di ieri venerdì 18 febbraio 2022 ? Su RaiUno avrà prevalso ancora il talent canoro per vip Il...La terza maschera è venuta giù: alla fine della seconda puntata de Il, condotto da Milly Carlucci su Rai 1, si è scoperto che una delle artiste in gara era Cristina D'Avena , ben nascosta dietro la maschera del Cavalluccio Marino . Ad intuire che il ...Secondo appuntamento all’insegna de Il Cantante Mascherato, quello andato in onda nella prima serata di ieri di Rai1 e che ha visto una piccola sostituzione in giuria. A causa del Covid che ha colpito ...In onda ieri, 18 febbraio 2022, su Rai 1 la seconda puntata de Il cantante mascherato, un programma sempre più nonsense con tante pecche e cose che non funzionano; su Canale 5 la seconda puntata di ...