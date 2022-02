Covid due anni dopo, Pregliasco: “Autostrada deserta e paura, così iniziò la guerra di trincea” (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ricordo i viaggi sull’Autostrada del Sole deserta, da solo, con la mia auto di servizio e i lampeggianti. Questa è stata davvero la cosa più straniante. E a un certo punto la paura. La paura di contagiarsi, perché quello che per tutti era un momento di isolamento per me era invece un periodo di frenesia e di contatti. Sembrava dovesse essere una guerra lampo e invece è diventata una guerra di trincea con tutti gli effetti pesanti della guerra di trincea”. così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’Università Statale di Milano e presidente dell’Anps, tra le maggiori associazioni di volontariato in campo sanitario, affida all’Adnkronos Salute i suoi ricordi a due ... Leggi su italiasera (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ricordo i viaggi sull’del Sole, da solo, con la mia auto di servizio e i lampeggianti. Questa è stata davvero la cosa più straniante. E a un certo punto la. Ladi contagiarsi, perché quello che per tutti era un momento di isolamento per me era invece un periodo di frenesia e di contatti. Sembrava dovesse essere unalampo e invece è diventata unadicon tutti gli effetti pesanti delladi”.il virologo Fabrizio, docente all’Università Statale di Milano e presidente dell’Anps, tra le maggiori associazioni di volontariato in campo sanitario, affida all’Adnkronos Salute i suoi ricordi a due ...

