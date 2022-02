Avete mai visto il fratello di Tina Cipollari? Lo abbiamo conosciuto in un’occasione particolare (Di domenica 20 febbraio 2022) Conosciamo Tina Cipollari da tanti anni, ma non tutti sanno chi è suo fratello: e se vi dicessimo che è apparso a Uomini e Donne? Personaggio carismatico e divisivo, Tina Cipollari si è affermata in tv grazie al suo carattere che sembra perfetto per ricoprire il ruolo di opinionista. Proprio grazie alle sue doti comunicative, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 20 febbraio 2022) Conosciamoda tanti anni, ma non tutti sanno chi è suo: e se vi dicessimo che è apparso a Uomini e Donne? Personaggio carismatico e divisivo,si è affermata in tv grazie al suo carattere che sembra perfetto per ricoprire il ruolo di opinionista. Proprio grazie alle sue doti comunicative, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

welikeduel : Giuseppe Conte come non lo avete mai visto (secondo @alessiomarzilli) #propagandalive - lostwhite : Qual è il pacco peggiore che avete mai ricevuto da Amazon? Comincio io! - soleilesophie__ : RT @moonblck3: ci sono due opzioni: o le screditate perché donne come loro non ne avete mai avute, o semplicemente belle come loro non vi s… - districtffelix : avete mai visto un biscotto che tiene un biscotto? - WTF1807 : RT @Gianluca_Miozzi: @matteosalvinimi Avete votato per il Super Green Pass per gli Over 50. Sono mono reddito, con una bimba di 10 anni ed… -