Altra chance per il Napoli: altra partita da non fallire per la lotta scudetto (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Napoli gioca con il Cagliari alla Unipol Arena. La squadra di Mazzarri è in piena ripresa e viene da tre risultati utili consecutivi. Il Napoli però ha l’ennesima chance per dare un segnale al campionato e alla lotta scudetto. Il pareggio del Milan, in casa della Salernitana, offre agli azzurri la possibilità di agguantare i rossoneri a 56 punti. l’Inter invece gioca in casa con il Sassuolo e sulla carta i nerazzurri sono più che favoriti, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo in questo campionato. Per informazioni chiedere al Milan, ma anche al Napoli che ha perso partite in casa con Spezia ed Empoli, lasciando per strada punti preziosissimi. Altri tempi, molti più infortuni. Anche adesso il Napoli dal punto di vista medico non è messo bene. Mancano Politano e ... Leggi su napolipiu (Di domenica 20 febbraio 2022) Ilgioca con il Cagliari alla Unipol Arena. La squadra di Mazzarri è in piena ripresa e viene da tre risultati utili consecutivi. Ilperò ha l’ennesimaper dare un segnale al campionato e alla. Il pareggio del Milan, in casa della Salernitana, offre agli azzurri la possibilità di agguantare i rossoneri a 56 punti. l’Inter invece gioca in casa con il Sassuolo e sulla carta i nerazzurri sono più che favoriti, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo in questo campionato. Per informazioni chiedere al Milan, ma anche alche ha perso partite in casa con Spezia ed Empoli, lasciando per strada punti preziosissimi. Altri tempi, molti più infortuni. Anche adesso ildal punto di vista medico non è messo bene. Mancano Politano e ...

Advertising

napolipiucom : Altra chance per il Napoli: altra partita da non fallire per la lotta scudetto #cagliarinapoli #SalernitanaMilan… - DanieleMondell4 : @mmmmhaaaaa la montagna e la neve ti daranno una altra chance tra qualche giorno - bokuaka__ : @keijivblog NO NI DISPIACE ): dovresti dargli un’altra chance! - Sebamasper : @StefanoPutinati Autosconfitta dall'ortografia... Un harakiri colla bic. 'Dalle un'altra chance!..' - LeoRanghiero : @stefanogv79 @Mat87Vic Neppure io! Intrigante il tutto ma il ganeplay mi annoiava un sacco ?? Poi vabbè, il porting… -