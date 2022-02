A Zurigo in piazza per protestare contro le ultime misure anti - Covid

Advertising

Zurigo piazza

No - vax, no green pass Oltre un migliaio di persone sono scese inoggi aper protestare contro le ultime misure anti covid rimaste in vigore. I manifestanti chiedevano l'abolizione dell'obbligo di indossare una mascherina nei trasporti pubblici e la ...Oltre un migliaio di persone sono scese inoggi, sabato, aper protestare contro le restanti misure anti Covid. I manifestanti chiedevano per esempio l'abolizione dell'obbligo di indossare una mascherina nei trasporti pubblici e ...No-vax, no green pass Oltre un migliaio di persone sono scese in piazza oggi a Zurigo per protestare contro le ultime misure anti covid rimaste in vigore. I manifestanti chiedevano l’abolizione ...Nel canton Zurigo il fenomeno sarebbe più sporadico ... Per i recidivi le multe possono arrivare a 10mila franchi, e al sequestro di beni. Manifestare in piazza è sicuramente più economico.