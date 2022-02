19 Febbraio 1992 | il 4-0 dell’Italia su San Marino

(Di sabato 19 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) “Di questo passo abbiamo l’America in pugno” Le parole del compianto Galeazzi riecheggiavano sullo sfondo dello stadio di Cesena, teatro dell’amichevole tra l’Italia di Sacchi e la nazionale di San. Squadra che cercava di creare l’ossatura per il futuro Mondiale, ancora da conquistarsi, ma comunque ad un passo. La formazione italiana vedeva tra le sue fila tutti i campionissimi, con il Baggio appena 25enne che scalpitava per ritagliarsi sempre maggiore spazio nelle grazie del mentore di Fusignano e nel cuore degli italiani. Una sfida a senso unico, con il 10 di Caldogno lestissimo a procurarsi un calcio di punizione dal limite e a trasformarlo con una pennellata delle sue, appena sotto l’incrocio. Il 2 a 0 arrivò grazie ad uno dei pochi gol di testa di Donadoni, ala silenziosa ma sempre tecnicamente superlativa. Nella ...

Advertising

fattoquotidiano : MANI PULITE, 30 ANNI DOPO Era il 17 febbraio 1992: allora iniziò l’inchiesta giudiziaria che ha segnato un prima e… - Agenzia_Ansa : Il 17 febbraio 1992, con l'arresto a Milano dell'ingegnere Mario Chiesa, prendeva il via l'inchiesta Mani Pulite. A… - Tino44588447 : RT @giuliaselvaggi2: 17 febbraio 1992: comincia l’inchiesta Mani pulite. 17 febbraio 2022: Davigo viene rinviato a giudizio. Nemmeno Netfl… - pbenedetti50 : RT @giuliaselvaggi2: 17 febbraio 1992: comincia l’inchiesta Mani pulite. 17 febbraio 2022: Davigo viene rinviato a giudizio. Nemmeno Netfl… - PaoloBorg : RT @giuliaselvaggi2: 17 febbraio 1992: comincia l’inchiesta Mani pulite. 17 febbraio 2022: Davigo viene rinviato a giudizio. Nemmeno Netfl… -

Ultime Notizie dalla rete : Febbraio 1992

Domenica 20nel "Nido d'Uccello" di Pechino 2022: la cerimonia di chiusura delle ... "Nell'estate delsono andata in Marocco e mentre guardavo tutte le gare ho sognato di diventare una ...... mercoledì sarà 'derbyssimo' contro il S dtirol e domenica 27l'avversaria sarà la ... Attaccanti : Barbuti (); Belcastro (1991); Bocalon (1989); Chinellato (1991); Pasquato (1989); ...Nel 1992 eravamo giovani e ottimisti. «Adesso l’Italia cambierà», dicevamo e scrivevamo, sballottati dall’uragano giudiziario in corso. Il bilancio, trent’anni dopo? In questi giorni abbiamo letto e ...Politica - Mario Chiesa fu arrestato il 17 febbraio 1992. Ma 30 anni dopo, quella che era sembrata una via d'uscita si è rivelata un vicolo cieco. Come spiega in esclusiva su Oggi uno dei magistrati ...