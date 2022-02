Violentata e picchiata su un' auto in corsa | Erano in tre

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Lo stupro a San Giovanni Rotondo. La vittima è stata caricata inda tre ventenni e stuprata da uno di loro. Sono indagati per violenza di gruppo in concorso

... dopo averla costretta a salire in auto con loro avrebbero abusato di lei e poi, giunti in una zona periferica, l'avrebberonuovamente econ calci e pugni. Con l'accusa di ...... dopo essersi incontrati in un locale la donna fù costretta a salire in macchina, abusata e abbandonata in una zona periferica, dopo essere stata nuovamentecon calci e pugni. ...Stuprata su un'auto in corsa da tre 20enni. La vittima, una 40enne di nazionalità straniera, è stata caricata di peso a bordo della vettura e costretta a subire gli abusi da parte di uno dei ragazzi: ...Succede a Foggia il 27 Gennaio scorso, una donna viene aggredita e violentata da tre ragazzi, oggi grazie alla denuncia i tre sono stati identificati e arrestati ...