Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2022 ore 07 | 30

(Di venerdì 18 febbraio 2022)DEL 18 FEBBRAIOORE 7.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE POMEZIA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE. CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA E LA COMPLANARE CHE VA DA VIA DELLA SELCIATELLA A VIA DEL CAMPO. E PIU’ AVANTI SEMPRE SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO IL RACCORDO ANULARE. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DRIAMAZIONE SUD E L’APPIA. INCIDENTE E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RALLENTATA LA LINEA FL3-VITERBO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA LA STORTA E CESANO. ...