Uomini e Donne, Matteo parla di Sophie e lancia una stoccata, poi va via: cosa è successo (Di venerdì 18 febbraio 2022) I tutto il periodo di permanenza di Matteo Ranieri a Uomini e Donne mai era uscito fuori l’argomento Sophie Codefoni. Questo fino alla messa in onda di una puntata molto provante per il ragazzo. Il giovane ha assistito allo sgretolamento totale del suo trono, pertanto, non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 18 febbraio 2022) I tutto il periodo di permanenza diRanieri amai era uscito fuori l’argomentoCodefoni. Questo fino alla messa in onda di una puntata molto provante per il ragazzo. Il giovane ha assistito allo sgretolamento totale del suo trono, pertanto, non ha potuto fare a meno dire unaL'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

gparagone : E' davvero ora di tornare ad essere pienamente CITTADINI, uomini e donne consapevoli delle scelte che LIBERAMENTE a… - RaiTre : 'Le canzoni di Conte riguardano il grande enigma che sta alla base delle relazioni tra uomini e donne, un grande re… - robersperanza : Ogni giorno ci sono donne e uomini che si occupano di chi soffre. Sono i professionisti sanitari di tutto il mondo,… - gionatanews : Da venerdì in edicola ... Viaggio nelle storie e nei meccanismi del silenzio che nella chiesa italiana generano abu… - perugiassisi : ????.?????? contro la #guerra! Più di 40mila persone hanno firmato l’appello per la #pace in #Ucraina Sono donne e uomin… -