Ucraina | Biden | invasione russa imminente Ultimatum di Mosca Stasera call con tutti gli alleati

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Diventa sempre più stretta la via diplomatica offerta dall'Occidente per risolvere la crisi, dopo che la Russia ha consegnato le sue perentorie e minacciose risposte scritte alle proposte ...

Il presidente americano Joeterrà un incontro virtuale nel corso della giornata di venerdì con i leader di Italia, Canada, ...avuto un colloquio con il premier Draghi sulla situazione in, ...La videoconferenza per fare il punto sulla crisiche il presidente degli Usa Joseterrà con i leader europei , il segretario generale della Nato e i vertici delle istituzioni Ue, a ...E ha aggiunto, ribadendo quanto detto anche dal presidente Joe Biden, che “l’invasione dell’Ucraina sta per cominciare. I russi sganceranno missili e bombe su tutto il territorio; gli attacchi ...Mondo - Gli Usa sono preparati, a prescindere da quello che accade: un attacco all'Ucraina, l'invasione russa resta un rischio concreto. Se la Russia attaccherà sarà una guerra senza ragione, il costo ...