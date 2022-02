Truffa della cisterna: camion con doppio fondo per allungare latte con acqua. Nelle Marche si indaga sull’ipotesi di un sistema: maggiori guadagni a scapito della qualità (Di venerdì 18 febbraio 2022) Immaginate un doppio fondo azionabile tramite un pulsante. Invisibile all’occhio umano. E un autotrasportatore che preme quel pulsante al momento più opportuno per bypassare eventuali controlli e portare a termine il suo piano: mischiare latte con acqua. Il motivo? Far risultare un quantitativo maggiore di prodotto, riuscendo così a guadagnare più soldi. È quanto è accaduto nei mesi scorsi all’interno di una delle sotto-cooperative afferenti al gruppo Cooperlat Trevalli, cooperativa agroalimentare di secondo grado con sede a Jesi, in provincia di Ancona, composta da 11 socie dislocate in 7 regioni, tra le più importanti aziende in Italia nel settore caseario. Il fatto ha portato all’apertura di un’indagine che vede coinvolto un autotrasportatore accusato di frode alimentare. L’inchiesta, condotta dai carabinieri del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Immaginate unazionabile tramite un pulsante. Invisibile all’occhio umano. E un autotrasportatore che preme quel pulsante al momento più opportuno per bypassare eventuali controlli e portare a termine il suo piano: mischiarecon. Il motivo? Far risultare un quantitativo maggiore di prodotto, riuscendo così a guadagnare più soldi. È quanto è accaduto nei mesi scorsi all’interno di una delle sotto-cooperative afferenti al gruppo Cooperlat Trevalli, cooperativa agroalimentare di secondo grado con sede a Jesi, in provincia di Ancona, composta da 11 socie dislocate in 7 regioni, tra le più importanti aziende in Italia nel settore caseario. Il fatto ha portato all’apertura di un’indagine che vede coinvolto un autotrasportatore accusato di frode alimentare. L’inchiesta, condotta dai carabinieri del ...

