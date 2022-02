Ti ricordi… L’altro Vlaovic (senza h): Goran che fece sognare Padova e arrabbiare Napoli per una firma di troppo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una pregevole doppietta contro il Torino quella del centravanti slavo, protagonista di un controverso affare di mercato. Non servono gesti dei tifosi del Toro però: non è una gufata. Non parliamo del derby, non parliamo di Vlahovic: per una lettera, per una banalissima h non parliamo di Dusan. In generale nella rubrica “Ti ricordi” ci piace parlare di tutti quelli senza h per la verità. Già, c’è quella h e 250 chilometri di distanza tra Dusan, che oggi non occorre spiegare chi è, e Goran che in Italia l’ha preceduto quasi 30 anni fa. Non troppo alto, dall’aria paciosa e furbetta Goran: nasce in Slavonia, a Nova Gradiska, in Croazia e al confine con la Bosnia e ha due vocazioni, quella per il calcio e quella vera, religiosa. La famiglia lo vorrebbe prete come lo zio e a lui non dispiace: ha pure una faccia adatta che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una pregevole doppietta contro il Torino quella del centravanti slavo, protagonista di un controverso affare di mercato. Non servono gesti dei tifosi del Toro però: non è una gufata. Non parliamo del derby, non parliamo di Vlahovic: per una lettera, per una banalissima h non parliamo di Dusan. In generale nella rubrica “Ti ricordi” ci piace parlare di tutti quellih per la verità. Già, c’è quella h e 250 chilometri di distanza tra Dusan, che oggi non occorre spiegare chi è, eche in Italia l’ha preceduto quasi 30 anni fa. Nonalto, dall’aria paciosa e furbetta: nasce in Slavonia, a Nova Gradiska, in Croazia e al confine con la Bosnia e ha due vocazioni, quella per il calcio e quella vera, religiosa. La famiglia lo vorrebbe prete come lo zio e a lui non dispiace: ha pure una faccia adatta che ...

