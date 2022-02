Scuola, gli studenti in piazza contro «alternanza, maturità e repressione». Tensioni a Torino davanti Confindustria (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo la morte di Giuseppe Lenoci, lo studente marchigiano morto in un incidente stradale durante uno stage, e dopo gli scontri che hanno fatto seguito alla morte di Lorenzo Parelli, lo studente 18enne friulano morto sul lavoro nell’ultimo giorno del tirocinio in azienda, gli studenti e le studentesse di tutta Italia scenderanno oggi in piazza per protestare contro «alternanza, maturità e repressione subita», come riferito dagli organizzatori del Fronte della gioventù comunista. Il Viminale teme che possano nuovamente verificarsi duri scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Tant’è che la ministra Luciana Lamorgese, nei giorni scorsi, ha inviato una direttiva a tutti i prefetti sollecitando un intervento preventivo al fine di garantire, da un lato, il regolare svolgimento pacifico ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo la morte di Giuseppe Lenoci, lo studente marchigiano morto in un incidente stradale durante uno stage, e dopo gli scontri che hanno fatto seguito alla morte di Lorenzo Parelli, lo studente 18enne friulano morto sul lavoro nell’ultimo giorno del tirocinio in azienda, glie le studentesse di tutta Italia scenderanno oggi inper protestaresubita», come riferito dagli organizzatori del Fronte della gioventù comunista. Il Viminale teme che possano nuovamente verificarsi duri scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Tant’è che la ministra Luciana Lamorgese, nei giorni scorsi, ha inviato una direttiva a tutti i prefetti sollecitando un intervento preventivo al fine di garantire, da un lato, il regolare svolgimento pacifico ...

Agenzia_Ansa : Tre studenti si sono versati addosso vernice rossa davanti alla sede regionale del Pd in via Santa Brigida a Napoli… - Agenzia_Ansa : Oggi gli studenti delle superiori torneranno a manifestare contro la scuola-lavoro, dopo la morte di Giuseppe Lenoc… - repubblica : Molestie a Cosenza, la preside abbandona la scuola: gli studenti esultano [di Corrado Zunino] - gigiomc : RT @csa_SISMA: Dal Coll. Stud. Depangher '300 student@ si prendono #Fermo e le sue strade contro i PCTO e questo modello d'istruzione. Un… - EugenioCardi : RT @avantibionda: Hanno votato perché tirocini e stage di #studenti nelle aziende continuino a non essere pagati. Però gli stessi, quando c… -