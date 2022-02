Risucchiato dal verricello in barca: muore pescatore di 57 anni (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un pescatore e titolare di un peschereccio , Kamel Kaffaf, di 57 anni, di origini tunisine ma da circa un ventennio residente a Roccella Ionica , è morto all'alba di oggi in un incidente sul lavoro ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Une titolare di un peschereccio , Kamel Kaffaf, di 57, di origini tunisine ma da circa un ventennio residente a Roccella Ionica , è morto all'alba di oggi in un incidente sul lavoro ...

Advertising

leggoit : Risucchiato dal verricello in barca: muore pescatore di 57 anni - AiRaLi_Aries : Ma Barù è stato risucchiato dal buco nero ?? #jeru - Armando43916959 : @DANIELEALOFAN @SmilexTech @ScuderiaFerrari No come ho scritto in un'altra risposta il flusso sporco (dalle feritoi… - bIackjeans_ : Lui ogni volta in qualsiasi intervista viene messo nelle condizioni di desiderare di essere risucchiato dal pavimento - SEMIGUARDICOSI : pensavo fosse stato risucchiato dal buco nero -

Ultime Notizie dalla rete : Risucchiato dal Risucchiato dal verricello in barca: muore pescatore di 57 anni L'uomo è deceduto per le gravi ferite riportate dopo essere stato risucchiato, rimanendo poi incastrato, dai cavi di acciaio di un verricello, uno strumento utilizzato per issare le pesanti reti a ...

Incidente sul lavoro, pescatore muore risucchiato da un verricello Drammatico incidente questa mattina al largo delle coste della locride: un cinquantasettenne di origini tunisine, Kamel Kaffaf , è morto dopo essere stato risucchiato dal verricello utilizzato sul suo peschereccio. L'uomo, residente da oltre un ventennio a Roccella Jonica , era un pescatore e gestiva una pescheria. A dare l'allarme sono stati gli altri ...

Tragedia nel mare calabrese, risucchiato dal verricello muore a bordo del peschereccio Calabria 7 Risucchiato dal verricello in barca: muore pescatore di 57 anni L'uomo è deceduto per le gravi ferite riportate dopo essere stato risucchiato, rimanendo poi incastrato, dai cavi di acciaio di un verricello, uno strumento utilizzato per issare le pesanti reti a ...

Regione Calabria, Psr domanda unica: in arrivo oltre 8 milioni di pagamenti L’uomo è deceduto per le gravi ferite riportate dopo essere stato risucchiato, rimanendo poi incastrato ... La sentenza é stata emessa, a conclusione del processo con rito abbreviato, dal Giudice dell ...

L'uomo è deceduto per le gravi ferite riportate dopo essere stato, rimanendo poi incastrato, dai cavi di acciaio di un verricello, uno strumento utilizzato per issare le pesanti reti a ...Drammatico incidente questa mattina al largo delle coste della locride: un cinquantasettenne di origini tunisine, Kamel Kaffaf , è morto dopo essere statoverricello utilizzato sul suo peschereccio. L'uomo, residente da oltre un ventennio a Roccella Jonica , era un pescatore e gestiva una pescheria. A dare l'allarme sono stati gli altri ...L'uomo è deceduto per le gravi ferite riportate dopo essere stato risucchiato, rimanendo poi incastrato, dai cavi di acciaio di un verricello, uno strumento utilizzato per issare le pesanti reti a ...L’uomo è deceduto per le gravi ferite riportate dopo essere stato risucchiato, rimanendo poi incastrato ... La sentenza é stata emessa, a conclusione del processo con rito abbreviato, dal Giudice dell ...