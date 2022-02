Rafting azzurro | Coach Benciolini premiato ‘Allenatore dell’Anno 2021’

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L’Italia delmette a segno un altro importante successo in campo internazionale. Stavolta però non sono le rapide di un qualche fiume di quinto grado a regalare l’ennesimo successo. A consegnare la vittoria a Paolo, commissario tecnico dell’Italia protagonista ai Mondiali dello scorso anno in Francia, è il pianetainteso a 360 gradi.infatti è stato eletto “of the year 2021” nel corso della cerimonia virtuale di consegna dei “WorldAwards”, promossa dalla Federazione mondiale delandata in scena attraverso la piattaforma youtube, sul canale della WorldFederation.è stato l’allenatore più votato a livello planetario ed è riuscito ad imporsi sul tecnico della ...