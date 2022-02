Raffaella Fico svela il vero motivo per cui è sparita dal GF Vip e dalla tv (Di venerdì 18 febbraio 2022) Anche se è durata quanto un gatto in tangenziale, Raffaella Fico nella sua breve permanenza ha dato moltissimo al GF Vip. Purtroppo il pubblico l’ha voluta fuori e lei è sparita anche dallo studio. Ormai sono mesi che la showgirl napoletana non si fa viva alla corte di Alfonso Signorini tra gli eliminati. E pensare che a gennaio la Fico aveva promesso che sarebbe tornata al GF: “Mi sono presa una piccola vacanza, ma tornerò molto presto alle dirette di Alfonso“. Su internet sono circolati diversi rumor, qualcuno ha parlato di una presa di posizione dell’ex gieffina, altri hanno ipotizzato che Raffaella Fico avesse deciso di prendere le distanze dal mondo dei reality, ma la realtà potrebbe essere molto più banale. In una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, l’ex vippona ha spiegato ... Leggi su biccy (Di venerdì 18 febbraio 2022) Anche se è durata quanto un gatto in tangenziale,nella sua breve permanenza ha dato moltissimo al GF Vip. Purtroppo il pubblico l’ha voluta fuori e lei èanche dallo studio. Ormai sono mesi che la showgirl napoletana non si fa viva alla corte di Alfonso Signorini tra gli eliminati. E pensare che a gennaio laaveva promesso che sarebbe tornata al GF: “Mi sono presa una piccola vacanza, ma tornerò molto presto alle dirette di Alfonso“. Su internet sono circolati diversi rumor, qualcuno ha parlato di una presa di posizione dell’ex gieffina, altri hanno ipotizzato cheavesse deciso di prendere le distanze dal mondo dei reality, ma la realtà potrebbe essere molto più banale. In una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, l’ex vippona ha spiegato ...

