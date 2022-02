Proteggere file in Google Drive | Onedrive e Dropbox con password e crittografia

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Abbiamo più volte sottolineato l'utilità dei servizi cloud, che permettono di conservare una copia delle cartelle e deiin modo che siano disponibili su internet e, nello stesso tempo, anche su altri dispositivi di nostra proprietà. Uno dei problemi che può sorgere quando si parla di applicazioni "cloud" è la sicurezza dei dati copiati online: ipersonali copiati sul cloud vengono conservati su server di società per azioni o società quotate in borsa, che possono in qualsiasi momento accedere alle informazioni o alla natura deiper controllo o per scoprire se vengono commessi illeciti sui suoi server. Potrebbe quindi nascere l'esigenza ditali dati in modo che, non solo siano nascosti e non visibili online senza autorizzazione, ma che possano essere inaccessibili per le società che ospitano il ...