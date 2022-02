Pioli “Scudetto? Noi cercheremo di vincerle tutte”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “? Noidi fare il massimo. Intanto, dobbiamo vincere la partita di domani e pensare solo a quella. Poi tenteremo die di migliorare rispetto alla classifica finale della scorsa stagione”. Così, in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia del match, in trasferta, contro la Salernitana. “Avremo più incognite del solito nella gara di domani. Il cambiamento dell'allenatore e dieci giocatori diversi fanno di quella di oggi una Salernitana completamente differente rispetto a quella affrontata all'andata. Sarà una partita complicata, dovremo fare grande attenzione”, ha aggiunto il tecnico rossonero. “Se giochiamo con continuità e se stiamo dentro le gare con le nostre qualità possiamo fare sempre bene. Servono concentrazione e ...

Stefanopresenta la gara contro i granata nella consueta conferenza stampa della vigilia. ... SUL DESIDERIO DI MOLTI DEL PRIMO: 'Dobbiamo solo pensare a dare il massimo e il meglio. ...? Noi cercheremo di fare il massimo. Intanto, dobbiamo vincere la partita di domani e ... Così, in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia del match, in trasferta, ...Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa il match di domani ... significa che siamo saliti di livello e significa che anche la squadra può reggerle. Scudetto? Dobbiamo solo pensare a dare il ...Scudetto? Dobbiamo solo pensare a dare il massimo e il meglio ... Infine sul Milan come una delle 16 squadre più forti d'Europa, Pioli ha risposto: "No, perché non abbiamo passato i gironi. Le 16 ...