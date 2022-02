Paul McCartney tornerà in tour 14 spettacoli negli Stati Uniti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sull’onda di The Beatles: Get Back” di Peter Jackson, Paul McCartney ha annunciato il suo tour “Got Back”, una gita di 13 città e 14 concerti attraverso gli Stati Uniti che inizia solo con un tra poco più di due mesi. Chi ha dato l’annuncio del tour? “Ho detto alla fine dell’ultimo tour che ti avrei visto la prossima volta. Ho detto che sarei tornato da te. Bene, sono tornato”, ha detto McCartney in un annuncio per il tour primaverile, rappresentando i suoi primi spettacoli dal vivo da quando è uscito per 39 date nel 2019. Paul McCartney: il tour Il tour visiterà un misto di stadi e arene. Tra i primi c’è un appuntamento il 13 maggio al ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sull’onda di The Beatles: Get Back” di Peter Jackson,ha annunciato il suo“Got Back”, una gita di 13 città e 14 concerti attraverso gliche inizia solo con un tra poco più di due mesi. Chi ha dato l’annuncio del? “Ho detto alla fine dell’ultimoche ti avrei visto la prossima volta. Ho detto che sarei tornato da te. Bene, sono tornato”, ha dettoin un annuncio per ilprimaverile, rappresentando i suoi primidal vivo da quando è uscito per 39 date nel 2019.: ilIlvisiterà un misto di stadi e arene. Tra i primi c’è un appuntamento il 13 maggio al ...

enpaonlus : L’appello dell’ex Beatles Paul McCartney: l’Ue fermi i test cosmetici sugli animali - rockolpoprock : Paul McCartney si è commosso quando ha visto la statua - radiokemonia : Stai ascoltando: Paul McCartney-Coming Up La musica anni 80 solo su - wordsarry : paul mccartney ha 150 anni e ha ancora le energie per fare un tour io sinceramente vorrei essere proprio come lui - elengrantx : Paul McCartney torna a fare concerti ma solo in america dio cane -

Ultime Notizie dalla rete : Paul McCartney √ L'ennesima trovata di Dave Grohl ... " Hail satin ", sotto lo pseudonimo di Dee Gees, hanno ripreso con le attività live riportando il rock al Madison Square Garden e, last but not least, sono stati stati indotti da Paul McCartney ...

Licorice Pizza: cosa sappiamo su trama, cast e curiosità sul film Solo per citarne alcuni, sono infatti inseriti i brani di David Bowie, Paul McCartney e The Doors . Cooper Hoffman, protagonista del film, è alla sua prima esperienza nel ruolo di attore ed è il ...

L’appello dell’ex Beatles Paul McCartney: l’Ue fermi i test cosmetici sugli animali La Stampa Il primo manager dei Beatles avrà una statua a Liverpool Il consiglio comunale di Liverpool ha concesso il permesso per la posa di una statua in onore del primo manager dei Beatles Brian Epstein, scomparso all'età di 32 anni il 27 agosto 1967 a causa di una ...

Licorice Pizza, il trailer del nuovo film di Paul Thomas Anderson Spettacoli e Cultura - Ambientato nel 1973, Licorice Pizza, il nuovo film di Paul Thomas Anderson, racconta del primo amore tra Alana e Gary, accompagnato dai brani mai dimenticati di David Bowie, ...

... " Hail satin ", sotto lo pseudonimo di Dee Gees, hanno ripreso con le attività live riportando il rock al Madison Square Garden e, last but not least, sono stati stati indotti da...Solo per citarne alcuni, sono infatti inseriti i brani di David Bowie,e The Doors . Cooper Hoffman, protagonista del film, è alla sua prima esperienza nel ruolo di attore ed è il ...Il consiglio comunale di Liverpool ha concesso il permesso per la posa di una statua in onore del primo manager dei Beatles Brian Epstein, scomparso all'età di 32 anni il 27 agosto 1967 a causa di una ...Spettacoli e Cultura - Ambientato nel 1973, Licorice Pizza, il nuovo film di Paul Thomas Anderson, racconta del primo amore tra Alana e Gary, accompagnato dai brani mai dimenticati di David Bowie, ...