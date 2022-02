Novak Djokovic: “Voglio il podio a Parigi 2024. Melbourne? Tornerò lì per vincere” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Novak Djokovic medaglia ai Giochi di Parigi 2024 e un altro Australian Open, questi gli obiettivi del tennista serbo. “Una medaglia olimpica, in particolare l’oro, è sempre un grande desiderio” queste le parole del numero uno del tennis alla tv di Stato. Djokovic ha poi continuato: “Ho intenzione di essere a Parigi nel 2024. Ho rigiocato mentalmente più volte il mio match con Zverev a Tokyo, cercando di capire cosa fosse andato storto. Avevo giocato in modo superbo fino a quel moment. Per quanto riguarda Melbourne, ricorderò sempre tutte le cose che mi sono successe lì. Nonostante tutto questo, ho un ottimo legame con l’Australia. I risultati che ho avuto in passato a Melbourne ti dicono come mi sento quando ci vado.Tutto quello che ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022)medaglia ai Giochi die un altro Australian Open, questi gli obiettivi del tennista serbo. “Una medaglia olimpica, in particolare l’oro, è sempre un grande desiderio” queste le parole del numero uno del tennis alla tv di Stato.ha poi continuato: “Ho intenzione di essere anel. Ho rigiocato mentalmente più volte il mio match con Zverev a Tokyo, cercando di capire cosa fosse andato storto. Avevo giocato in modo superbo fino a quel moment. Per quanto riguarda, ricorderò sempre tutte le cose che mi sono successe lì. Nonostante tutto questo, ho un ottimo legame con l’Australia. I risultati che ho avuto in passato ati dicono come mi sento quando ci vado.Tutto quello che ...

