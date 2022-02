Nessun funerale per Samuele Di Silvio: la scelta dura del questore (Di venerdì 18 febbraio 2022) Latina. La decisione è stata dura e ferma da parte del questore. Non solo, sono stati vietati i funerali in forma solenne, quelli cioè con la consueta carrozza trainata dai cavalli e la banda. Ma questa volta si è andati anche oltre: pure la possibilità di una celebrazione in una chiesa di Latina è stata bandita. Samuele Di Silvio, morto improvvisamente proprio il 15 febbraio scorso in carcere, riceverà un trattamento piuttosto duro per i suoi funerali. Leggi anche: Maxi operazione in provincia di Latina: 7 arresti per spaccio Latina, Nessun funerale per il questore Non si tratta di certo della prima volta che la questura vieta le celebrazioni funebri per un esponente della criminalità organizzata. Funerali che potrebbero, infatti, diventare motivo di esaltazione per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Latina. La decisione è statae ferma da parte del. Non solo, sono stati vietati i funerali in forma solenne, quelli cioè con la consueta carrozza trainata dai cavalli e la banda. Ma questa volta si è andati anche oltre: pure la possibilità di una celebrazione in una chiesa di Latina è stata bandita.Di, morto improvvisamente proprio il 15 febbraio scorso in carcere, riceverà un trattamento piuttosto duro per i suoi funerali. Leggi anche: Maxi operazione in provincia di Latina: 7 arresti per spaccio Latina,per ilNon si tratta di certo della prima volta che la questura vieta le celebrazioni funebri per un esponente della criminalità organizzata. Funerali che potrebbero, infatti, diventare motivo di esaltazione per ...

Advertising

CorriereCitta : Nessun funerale per Samuele Di Silvio: la scelta dura del questore - rep_milano : Morta in casa da due anni, nessun parente rintracciato: domani funerale a carico del Comune - i8img : RT @romatorino: @MZampedroni Un altro inutile eroe x questo paese finito. Per lui nessun funerale di stato o parola da parte di chi ha in m… - Mary35999509 : RT @mariamarilucen: Al funerale di #DavideGiri assassinato per #razzismo da un afroamericano, negli #Us, nessun rappresentante dello Stato.… - AriDespairfk : @morronemicfk perchè non ci sarà nessun funerale -