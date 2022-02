Maturità e alternanza scuola-lavoro: studenti in piazza in oltre 40 città (Di venerdì 18 febbraio 2022) Oggi gli studenti delle superiori tornano a manifestare contro l'alternanza scuola-lavoro, dopo la morte di Giuseppe Lenoci durante uno stage e per il nuovo esame di Maturità con due prove scritte. Sono previsti cortei e presidi in oltre 40 città. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 febbraio 2022) Oggi glidelle superiori tornano a manifestare contro l', dopo la morte di Giuseppe Lenoci durante uno stage e per il nuovo esame dicon due prove scritte. Sono previsti cortei e presidi in40. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Maturità alternanza Alternanza scuola - lavoro, un altro venerdì di cortei: così è cresciuta la protesta degli studenti. E ora il Viminale invita al dialogo ... i percorsi trasversali per le competenze e l'orientamento ( l'ex alternanza scuola lavoro di epoca ... poi, ci ha pensato la decisione del ministro Patrizio Bianchi di tornare ad un esame di maturità ...

Roma, gli studenti tornano oggi in piazza per la sicurezza nell'alternanza scuola - lavoro, il Viminale: rischio infiltrati ...Rivedere l' alternanza scuola lavoro dopo le morti di due studenti - Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci - durante il loro impegno per lo stage lavorativo ed essere ascoltati e ripensare alla maturità ...

