Mariah Carey accusata di diffamazione dal fratello per i contenuti dell'autobiografia

Mariah Carey accusata di diffamazione. A puntare il dito contro la cantautrice, questa volta, è il fratello maggiore Morgan Carey in riferimento all'autobiografia The Meaning Of Mariah Carey. Secondo Morgan, Mariah lo avrebbe diffamato in un passaggio del libro in cui parla dei suoi rapporti con la droga.

La vicenda continua dal 2021, quando Morgan aveva denunciato la sorella Mariah per alcuni passaggi contenuti in The Meaning Of Mariah Carey in cui la cantante presentava il fratello come un assiduo consumatore di cocaina.

Ultime Notizie dalla rete : Mariah Carey Secondo Billboard 'Love On Top' di Beyoncé è la miglior canzone romantica del secolo, la Top50 Beyoncé batte Mariah Carey e Frank Ocean. Secondo Billboard, Love On Top è la canzone romantica del secolo. La Top50 pensata per San Valentino ha subito terremotato Internet, tra favorevoli e contrari. D'altronde ...

Music Pool, i prossimi appuntamenti Ha condiviso il palco con alcune delle più grandi leggende della musica come Aretha Franklin, Chaka Khan, Mariah Carey, Anthony Hamilton e India Arie. Turner ha trovato un mondo unico per combinare ...

GISELLA COZZO "Per chi (Without you)" presentato in anteprima a "Sanremo On" è il nuovo singolo della...

Esce nel giorno di San Valentino la cover in italiano del celebre brano portato al successo da Mariah Carey nel '94: una ballad per condividere l'amore in un periodo particolarmente delicato che...

