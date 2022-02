LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 25 km all’arrivo! (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA A ANDALUCIA 17.45 Afonso Silva si porta davanti: i tre fuggitivi vogliono transitare in testa al gran premio della montagna. 17.44 Prova a partire in contropiede lo spagnolo Juaristi. 17.42 La strada comincia a salire e si va verso Bengada. 17.40 Rilancia l’azione Rafael Silva che si vuole garantire ancora qualche chilometro in fuga. 17.38 Ripresi i sette fuggitivi! Il gruppo è compatto e va verso l’arrivo in volata. 17.36 30 chilometri alla conclusione: ormai il gruppo è quasi rientrato sulla fuga. 17.34 La salita è lunga 1,5 km al 4,9% di pendenza media, tutt’altro che impegnativa. 17.32 Mancano meno di dieci chilometri alla salita di Bengado, ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA VUELTA A ANDALUCIA 17.45 Afonso Silva si porta davanti: i tre fuggitivi vogliono transitare in testa al gran premio della montagna. 17.44 Prova a partire in contropiede lo spagnolo Juaristi. 17.42 La strada comincia a salire e si va verso Bengada. 17.40 Rilancia l’azione Rafael Silva che si vuole garantire ancora qualche chilometro in fuga. 17.38 Ripresi i sette fuggitivi! Ile va verso l’arrivo in volata. 17.36 30 chilometri alla conclusione: ormai ilè quasi rientrato sulla fuga. 17.34 La salita è lunga 1,5 km al 4,9% di pendenza media, tutt’altro che impegnativa. 17.32 Mancano meno di dieci chilometri alla salita di Bengado, ...

