LIVE Skicross, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Simone Deromedis lotta ma è eliminato in semifinale! (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.03: Gara di testa per lo svedese Mobaerg che va in finale assieme allo svizzero Regez che lo bracca da vicino 8.00: Al via nella seconda semifinale: 14 SWE MOBAERG Erik 11 FRA PLACE Francois 7 SUI REGEZ Ryan 10 AUT ROHRWECK Johannes 7.58: Peccato davvero perchè l’azzurro ha dimostrato di essere al LIVEllo dei migliori. Gli è mancato un pizzico di esperienza ma può essere un ottimo prospetto per il futuro 7.57: Ha lottato come un leone Simone Deromedis che è stato primo fino a metà percorso, poi nel finale l’attacco di Ridzik è stato micidiale e Deromedis si è scomposto ed è stato superato anche da Fiva. In finale Ridzik e Fiva. Abdica Leman 7.56: E’ in testa Deromedis alla partenza 7.55: Tra poco il via ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.03: Gara di testa per lo svedese Mobaerg che va in finale assieme allo svizzero Regez che lo bracca da vicino 8.00: Al via nella seconda semifinale: 14 SWE MOBAERG Erik 11 FRA PLACE Francois 7 SUI REGEZ Ryan 10 AUT ROHRWECK Johannes 7.58: Peccato davvero perchè l’azzurro ha dimostrato di essere alllo dei migliori. Gli è mancato un pizzico di esperienza ma può essere un ottimo prospetto per il futuro 7.57: Hato come un leoneche è stato primo fino a metà percorso, poi nel finale l’attacco di Ridzik è stato micidiale esi è scomposto ed è stato superato anche da Fiva. In finale Ridzik e Fiva. Abdica Leman 7.56: E’ in testaalla partenza 7.55: Tra poco il via ...

