LIVE Skicross, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: quinto posto per Simone Deromedis, è l’atleta del futuro? (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.21: E’ DOPPIETTA PER LA SVIZZERA! VINCE REGEZ, SECONDO FIVA, BRONZO PER IL RUSSO RIDZIK CHE SI CONFERMA SUL PODIO OLIMPICO 8.19: Ci si giocano le medaglie! Questi i protagonisti della Big Final: 1 SUI FIVA Alex 29 ROC RIDZIK Sergey 14 SWE MOBAERG Erik 7 SUI REGEZ Ryan 8.17: Deromedis CON LA SPACCATA ALLA GHEDINA VINCE LA SMALL FINAL! Ottima prova dell’azzurro che ha dominato dall’inizio alla fine! Secondo Leman, terzo Rohrweck, quarto Place 8.15: Partiti e Deromedis è in testa 8.14: Problemi al cancelletto di partenza 8.12: Tutto pronto per la small final 8.07: Tra pochi minuti il via della Small final con l’azzurro Deromedis: 4 CAN LEMAN Brady 8 ITA Deromedis Simone 11 FRA PLACE Francois 10 AUT ROHRWECK Johannes 8.03: Gara ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.21: E’ DOPPIETTA PER LA SVIZZERA! VINCE REGEZ, SECONDO FIVA, BRONZO PER IL RUSSO RIDZIK CHE SI CONFERMA SUL PODIO OLIMPICO 8.19: Ci si giocano le medaglie! Questi i protagonisti della Big Final: 1 SUI FIVA Alex 29 ROC RIDZIK Sergey 14 SWE MOBAERG Erik 7 SUI REGEZ Ryan 8.17:CON LA SPACCATA ALLA GHEDINA VINCE LA SMALL FINAL! Ottima prova dell’azzurro che ha dominato dall’inizio alla fine! Secondo Leman, terzo Rohrweck, quarto Place 8.15: Partiti eè in testa 8.14: Problemi al cancelletto di partenza 8.12: Tutto pronto per la small final 8.07: Tra pochi minuti il via della Small final con l’azzurro: 4 CAN LEMAN Brady 8 ITA11 FRA PLACE Francois 10 AUT ROHRWECK Johannes 8.03: Gara ...

