LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 1-0, ATP Rio 2022 in DIRETTA: l’azzurro comincia bene il 3° set (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Nessun problema al servizio per l’azzurro. 40-30 Ace di Berrettini. 30-30 Servizio e diritto dell’azzurro. 15-30 Ancora una risposta profonda del brasiliano. 15-15 Risposta profonda e insidiosa di Monteiro. 15-0 Servizio e palla corta di Berrettini. INIZIO TERZO SET 20.37 Incredibile secondo set a Rio vinto da Thiago Monteiro! Il brasiliano gioca un parziale senza paura, guadagna il break nel quarto gioco, non chiude nel nono perdendo il servizio ma prolunga la sfida al terzo set vincendo il tie-break per 8 punti a 6 annullando due match point e chiudendo con il secondo tentativo. FINE SECONDO SET 6-8 INCREDIBILE A RIO!!!! Monteiro ANNULLA DUE MATCH POINT E PORTA LA SFIDA AL TERZO! 6-7 ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Nessun problema al servizio per. 40-30 Ace di. 30-30 Servizio e diritto del. 15-30 Ancora una risposta profonda del brasiliano. 15-15 Risposta profonda e insidiosa di. 15-0 Servizio e palla corta di. INIZIO TERZO SET 20.37 Incredibile secondo set a Rio vinto da Thiago! Il brasiliano gioca un parziale senza paura, guadagna il break nel quarto gioco, non chiude nel nono perdendo il servizio ma prolunga la sfida al terzo set vincendo il tie-break per 8 punti a 6 annullando due match point e chiudendo con il secondo tentativo. FINE SECONDO SET 6-8 INCREDIBILE A RIO!!!!ANNULLA DUE MATCH POINT E PORTA LA SFIDA AL TERZO! 6-7 ...

