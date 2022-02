Lazio, infortunio Immobile: notizia da Sky! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo aver saltato il match di Europa League contro il Porto, Ciro Immobile è a serio rischio forfait anche per la gara tra Lazio e Udinese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante è ancora alle prese con un forte stato febbrile e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Ciro ImmobileLa conferma arriva anche dal Corriere dello Sport, che scrive “Ciro verso un altro forfait. Pronti Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni nel tridente offensivo.” Brutte notizie dunque per i tifosi biancocelesti e per Maurizio Sarri, che con molta probabilità dovrà rinunciare nuovamente al suo bomber. Leggi su rompipallone (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo aver saltato il match di Europa League contro il Porto, Ciroè a serio rischio forfait anche per la gara trae Udinese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante è ancora alle prese con un forte stato febbrile e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. CiroLa conferma arriva anche dal Corriere dello Sport, che scrive “Ciro verso un altro forfait. Pronti Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni nel tridente offensivo.” Brutte notizie dunque per i tifosi biancocelesti e per Maurizio Sarri, che con molta probabilità dovrà rinunciare nuovamente al suo bomber.

