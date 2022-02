La ragazza del Righi e la mia discussione su Facebook sulle pance scoperte (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ebbene sì ho appena rimosso qualcuno da quelli che eufemisticamente si chiamano ‘amici’ su Facebook. Lo faccio raramente, perché attribuisco ai social una minima importanza nella vita reale, ma in questo caso si è trattato di una inutilmente aspra polemica nata dal caso della ‘ragazza del Righi’. Riassumo brevemente: una studentessa di 16 anni, in classe, durante un’ora di buco, ma in presenza di una professoressa e dei compagni si è ripresa con il cellulare facendosi un video su Tik Tok con la pancia scoperta. La professoressa, accortasene, l’ha apostrofata ricordandole che non era sulla Salaria, nota arteria romana battuta da signore di facili costumi. La mia ormai ex ‘amica’ di Facebook è naturalmente scesa lancia in resta in difesa della sedicenne maleducata come hanno fatto del resto molti altri giovani e tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ebbene sì ho appena rimosso qualcuno da quelli che eufemisticamente si chiamano ‘amici’ su. Lo faccio raramente, perché attribuisco ai social una minima importanza nella vita reale, ma in questo caso si è trattato di una inutilmente aspra polemica nata dal caso della ‘del’. Riassumo brevemente: una studentessa di 16 anni, in classe, durante un’ora di buco, ma in presenza di una professoressa e dei compagni si è ripresa con il cellulare facendosi un video su Tik Tok con la pancia scoperta. La professoressa, accortasene, l’ha apostrofata ricordandole che non era sulla Salaria, nota arteria romana battuta da signore di facili costumi. La mia ormai ex ‘amica’ diè naturalmente scesa lancia in resta in difesa della sedicenne maleducata come hanno fatto del resto molti altri giovani e tutti ...

CremoniniCesare : “La ragazza del futuro” non sei tu. Siamo io e te, insieme. ?? 25/02/2022. Il nuovo album sta arrivando. ?? - anna_ex_belva : La ragazza del futuro è in PiazzaMaggiore, @CremoniniCesare sei felice vero? - Yogaolic : De Luca conclude ricordando l’elezione di Miss Italia di una ragazza campana e il bellissimo risultato del Napoli a… - RiordanSally : Non mangio più volentieri i dolci al caffè,non parliamo della crema al caffè del bar che mi fa quasi schifo a pensa… - KantEva10 : @Enrico_Cataldo @Corriere Si vabbè… Intanto il team della ragazza si è affrettato a dire che la positività è dovuta… -