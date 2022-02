Incendio sul traghetto italiano Euroferry Olympia diretto a Brindisi | i passeggeri salvati da una motovedetta della guardia di finanza

Advertising

StefaniaFalone : Incendio sul traghetto italiano Euroferry Olympia diretto a Brindisi: il capitano ordina l'evacuazione delle 288 pe… - Italia_Notizie : Incendio sul traghetto Euroferrynella tratta dalla Grecia a Brindisi - GiuseppePepe10 : RT @LaCnews24: VIDEO | Si tratta di una struttura situata nel comune di Isca Marina. La situazione è sotto controllo, ma alcuni focolai son… - F_Rossi_ : RT @1972book: Come previsto dopo il voto della Duma, l’attenzione diplomatica si sposta sul #Donbass. Immancabili, ricominciano gli scontri… - 1972book : Come previsto dopo il voto della Duma, l’attenzione diplomatica si sposta sul #Donbass. Immancabili, ricominciano g… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio sul

...rimorchiatori della guardia costiera sono stati inviatiposto. L'incidente si svolge al largo della costa settentrionale dell'isola greca di Corfù, tra Grecia e Albania. Le cause dell'...di Redazione online L'allarme nel cuore della notte. A bordo ci sono 237 passeggeri e 57 membri dell'equipaggio Le fiamme e poi l'allarme lanciato nel cuore della notte. Unè scoppiato a bordo di un traghetto Euroferry Olympia battente bandiera italiana che collega la città di Igoumenitsa in Grecia e che arriva a Brindisi. A bordo della nave ci sono 237 ...di Paola Pagnanelli Ha preso il via in tribunale, a Macerata, il processo sull’incendio devastante del Cantinone di Charly, il pub distrutto dal fuoco il 13 giugno del 2016. Il titolare, il ...L’incendio si è sviluppato poco dopo la partenza dal porto ... Il capitano della "Euroferry Olympia" della Grimaldi Lines avrebbe chiesto ai passeggeri di lasciare la barca: sul posto sono state ...