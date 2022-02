Incendio su un traghetto fra Brindisi e Grecia | due camionisti ancora a bordo VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Unè scoppiato adi undi linea della Grimaldi Lines battente bandiera italiana mentre viaggiava nel Mar Ionio a nord di Corfù, tra il porto greco di Igoumenitsa e. Secondo l'emittente televisiva greca Skai, sarebbero 278 le persone portate in salvo a Corfù, dove sono state contate e identificate. Ci sarebbero quindi, secondo i calcoli fatti dall'emittente, 14 persone nonindividuate: in particolare due sarebbero "intrappolate" nel garage, e si tratterebbe di dueinizialmente dati per dispersi. Da fonti italiane non arrivano al momento conferme a queste notizie. Secondo il gruppo Grimaldi, invece, non risultano dispersi. I feriti, riferiscono funzionari greci, sarebbe almeno tre. Le fiamme potrebbero essere partite da un camion nella ...