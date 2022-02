Il Cile torna con il progetto Le Rivolte, il primo singolo è Bromuro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Cile torna alle origini con la band Le Rivolte, progetto parallelo al suo percorso da solista: fuori il singolo Bromuro Il Cile torna alle origini con la band Le Rivolte, progetto parallelo al suo percorso da solista e in cui le prerogative sono fare musica libero da sovrastrutture e non porre limitazioni alla penna ispirata e densa di vissuto che lo hanno reso tra i cantautori più interessanti dell’ultimo decennio. Un artista che ha fatto dei sentimenti, descritti con un mix superbo di malinconia e crudezza, il perno della propria poetica per cui non poteva essere scelto giorno migliore che San Valentino per pubblicare a sorpresa Bromuro, il primo capitolo di questo gruppo che ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilalle origini con la band Leparallelo al suo percorso da solista: fuori ilIlalle origini con la band Leparallelo al suo percorso da solista e in cui le prerogative sono fare musica libero da sovrastrutture e non porre limitazioni alla penna ispirata e densa di vissuto che lo hanno reso tra i cantautori più interessanti dell’ultimo decennio. Un artista che ha fatto dei sentimenti, descritti con un mix superbo di malinconia e crudezza, il perno della propria poetica per cui non poteva essere scelto giorno migliore che San Valentino per pubblicare a sorpresa, ilcapitolo di questo gruppo che ...

